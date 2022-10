Mann vor Haus erschossen: Schütze tot aufgefunden

Am hellichten Tag in einem kleinen Dorf in Franken: Ein Auto hält am Straßenrand, der Fahrer erschießt einen Mann vor seinem Haus und flieht. Opfer und Täter hätten sich gekannt, so die Polizei.

In dem mittelfränkischen 1400-Einwohner-Ort Weiltingen (Landkreis Ansbach) hat am Montag ein Mann einen 33-Jährigen auf offener Straße erschossen. Der 55-Jährige sei mit seinem Transporter an das Anwesen am Ortsrand herangefahren, während das Opfer davor stand und habe aus dem Fahrzeug heraus die tödlichen Schüssen abgegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der Schütze sei zunächst mit seinem Wagen geflüchtet. Ein Großaufgebot der Polizei – dem auch ein Hubschrauber und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angehörten – fand den Transporter zwei Stunden nach der Tat in einem Waldstück. Auf dem Fahrersitz sei der leblose Mann gefunden worden. Er habe sich nach bisherigen Erkenntnissen selbst das Leben genommen.

Opfer und Täter hätten sich gekannt. Über das genaue Motiv machte die Polizei jedoch zunächst keine Angaben. Anwohner seien durch die Schüsse nicht in unmittelbarer Gefahr gewesen, sagte der Polizeisprecher. Zur fraglichen Zeit hätten sich keine weiteren Menschen in der Nähe aufgehalten. (dpa/lby)