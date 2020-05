Markus Tour durchs Lerautal

Mein Tipp für einen solchen Spaziergang ist das Lerautal bei Leuchtenberg im Landkreis Neustadt. Nur ein paar Kilometer auf der B22 von Weiden entfernt tauche ich dort in ein wunderbares Stück Natur ein. Das Auto einfach am Parkplatz direkt an der B22 bei Sargmühle stehen lassen und los gehts.

Nach ein paar Schritten höre ich schon den Leraubach rauschen und das Wasser plätschern. Und wenn dann die ersten Felsen auftauchen, dann ist man (auch wenn man nicht mehr der Allerjüngste ist) sofort versucht, auf dem Wasser von Stein zu Stein zu hüpfen. Selbstverständlich kann man auch ohne zu hüpfen, nur spazierend oder gar nur auf einer Bank sitzende das Lerautal genießen.

Und das ist auch der große Vorteil dieses wunderbaren Gebiets. Es eignet sich sowohl für einen kleinen Spaziergang zwischendurch als auch für die etwas größere Wanderung. Die längsten Wanderwege sind mit bis zu 13 Kilometern angegeben. Wer also etwas mehr Zeit und Kraft hat, kann auch den Berg nach Leuchtenberg erklimmen, die Burgruine bestaunen oder das „Teufels Butterfaß“ entdecken. Für den kleinen Spaziergang genügen das „Ewige Rauschen“ und die „Wolfslohklamm“ direkt am Leraubach. Erholung und Natur sind garantiert.

Links:

http://owv-leuchtenberg.de/wanderwege.html

https://www.oberpfaelzerwald.de/naturschutzgebiet-lerautalleuchtenbergnaturschutzgebiet-lerautalleuchtenberg