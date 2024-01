Mehrere Körperverletzungen vorm NOC in Weiden

Vorm NOC in Weiden in der Oberpfalz ist es am Wochenende zu verschiedenen Körperverletzungen gekommen.

Am Samstagnachmittag gab es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Dabei schlugen die jungen Leute mehrfach gegenseitig aufeinander ein und beleidigten sich. Passanten verständigten schließlich die Polizei. Diese konnte die Streithähne kurz darauf am ZOB fassen. Allerdings machten die Jugendlichen widersprüchliche Angaben zu dem Vorfall. Die Polizei in Weiden ermittelt. Auch am Freitagabend gab es vorm NOC schon eine Auseinandersetzung, bei der ein 19-jähriger aus Altenstadt an der Waldnaab von mehreren unbekannten Personen geschlagen und leicht verletzt wurde. In diesem Fall konnten sich die Schläger unerkannt davon machen. Selbst eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.