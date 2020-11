Missglückter Saisonstart für die Blue Devils

Am Freitagabend traten die immer noch ersatzgeschwächten Blue Devils Weiden zu ihrem Auftaktspiel zur Oberliga Saison 2020/2021 gegen die Starbulls Rosenheim in der heimischen Hans-Schröpf-Arena an. Die Fans der beiden Mannschaften musste leider zuhause vor den Bildschirmen mitfiebern, sahen jedoch packende 60 Minuten Eishockey auf kämpferisch hohem Niveau. Am Ende setzten sich die Gäste aus Rosenheim verdient mit 4:1 durch. Trainer Ken Latta zeigte sich nach dem Spiel nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft, die „alles in die Waagschale geworfen hatte“.

Im ersten Drittel begegneten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe, wobei der Altmeister aus Rosenheim die etwas besseren und klareren Chancen verzeichnen konnte. Und so war es in der 13. Spielminute Gästespieler Stanik, der die Rosenheimer nach einem zügig vorgetragenen Angriff mit 1:0 in Führung bringen konnte. Die Blue Devils ihrerseits taten sich noch etwas schwer sich klare Torchancen zu erspielen, so dass die Führung der Oberbayern nach dem ersten Abschnitt durchaus in Ordnung ging.

Im zweiten Spielabschnitt zeigten sich die Devils dann zielstrebiger. Allein Neuzugang Palka hatte dreimal den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte aber am starken Gästekeeper Mechel oder am Pfosten. Besser machte es in der 36. Spielminute Leihspieler Adrian Klein (Straubing Tigers), der durch einen abgefälschten Schlenzer von der blauen Linie den Ausgleich markieren konnte. Auch die Rosenheimer kamen immer wieder gefährlich vor das Weidner Gehäuse, fanden jedoch in Devils-Goalie Lehr ihren Meister. Somit ging es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Pause.

Im dritten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften in den ersten Minuten weitestgehend. Rubes scheiterte mit der besten Weidner Chance erneut am Gestänge. Besser machten es die Gäste in der 47. Spielminute, als sie die Blue Devils lehrbuchmäßig auskonterten und durch Meier die 2:1 Führung erzielen konnten. In der 52. Minute ging es dann ganz schnell – die Rosenheimer gewannen das Bully, Höller zog ab und der Puck schlug ein. Ein Rückschlag von dem sich die Weidner, deren Kräfte zusehends schwanden, nicht mehr erholen sollten. In der 55. Spielminute konnten die Oberbayern dann sogar auf 4:1 erhöhen als Gästestürmer Henriquez Devils-Goalie Lehr aus kurzer Distanz überlistete. Fehlenden Kampfgeist konnte man den tapferen Weidnern wirklich nicht unterstellen, dennoch musste man sich den Starbulls letztlich deutlich geschlagen geben