Mit Handy am Steuer erwischt

Mit Handy am Steuer – wird teuer. Diese Erfahrung mussten am Mittwoch 5 Fahrzeugführer in Sulzbach-Rosenberg machen.

Die Polizei hatte sie innerhalb einer Stunde aus dem Verkehr gezogen. Sie müssen mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Unter den fünf war ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Neumarkt. Er verlor an der Kontrollstelle die Beherrschung, schrie herum und verweigerte die Rückgabe der handschriftlich gefertigten Anhörung.

Nach Androhung von Zwangsmaßnahmen gelang es den Beamten, das Formblatt zurückzuerlangen. Da der Mann keinen aktiven Widerstand leistete, durfte er seine Fahrt fortsetzen.