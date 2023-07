Mobile Retter am Universitätsklinikum Regensburg geehrt – Ersthelfer-Netzwerk auch im Landkreis Cham

Mit einem Festakt wurden am Universitätsklinikum Regensburg in der letzten Woche mehrere Persönlichkeiten aus dem Landkreis Cham geehrt, die maßgeblich am Aufbau und der Ausweitung des Ersthelfer-Netzwerks ‚Mobile Retter‘ beteiligt waren. Das Netzwerk wurde vor zwei Jahren von der Uniklinik Regensburg ins Leben gerufen, um eine optimale Erste Hilfe bei Herz-Kreislaufstillständen zu gewährleisten, noch bevor der Notarzt und Rettungsdienst eintreffen.

Das Konzept sieht vor, registrierte Ersthelfer in der Nähe des Einsatzortes per App zu alarmieren und sie zum Ort des Geschehens zu führen, um sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten. Im Landkreis Cham haben sich bereits 256 ehrenamtlich engagierte Helferinnen und Helfer für das Netzwerk registriert. In den Regionen Cham, Regensburg und Neumarkt i.d.Opf. gibt es insgesamt 1755 Mobile Retter.

Stellvertretender Landrat Markus Müller begleitete die Geehrten aus dem Landkreis Cham und würdigte das beeindruckende Engagement: „Es ist großartig, wie engagierte Menschen mit dem gezielten Einsatz von digitaler Technologie dazu beitragen, die Rettungskette zum Schutz von Menschenleben gerade am Anfang zu stärken. Ich danke allen, die sich dieser Aufgabe stellen, um ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der Not zu helfen.“