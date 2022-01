In Weiden ist am Freitag ein mobiler Blitzer beschädigt worden. Er stand auf der B22 kurz vor dem Ortseingang von Weiden (Kreuzung Dr.-Kilian-Straße/Neustädter Straße). Ein Autofahrer war am Morgen auf einen brennenden Gegenstand auf dem sogenannten „Enforcementtrailer“ aufmerksam geworden.

Kurze Zeit später gab es einen lauten Knall. Der Zeuge verständigte die Polizei, eine Streife rückte an. Die stellte fest, dass die Blitzanlage durch den Sprengversuch beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Straftaten nach dem Sprengstoffgesetz und wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.