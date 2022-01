Witt Weiden spendet Kleidung an die Tafel

Das Unternehmen Witt Weiden hat 150 Kleidungsstücke an die Tafel Weiden-Neustadt gespendet.

Mit der Aktion werden bedürftige Frauen in der Region unterstützt. Unter den Artikeln befinden sich Blusen, Pullover, Hosen und Jacken in unterschiedlichsten Größen und Qualitäten aus dem Sortiment der Witt-Gruppe. In der Tafel wird jetzt beobachtet, welche Kleidungsstücke besonders gefragt sind, um für mögliche zukünftige Spenden einen Anhaltspunkt zu haben.

Laut Patrick Boos, dem Vorsitzenden der Witt-Geschäftsführung, kann man sich sogar vorstellen, das Engagement über Weiden hinaus auszuweiten.