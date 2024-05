Motorrad kracht in Gegenverkehr: Frau im Beiwagen stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß ihres Motorradgespanns mit einem Auto ist eine Frau im Landkreis Regen ums Leben gekommen. Ihr Ehemann hatte die Maschine am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2139 in Richtung Viechtach gesteuert, wie die Polizei am Abend mitteilte. Im Beiwagen saßen die 60-jährige Frau sowie ihre zwei kleinen Hunde.

In einer sich verengenden Rechtskurve geriet das Motorrad immer weiter auf die Gegenfahrbahn, so dass der Beiwagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Die Frau wurde durch den heftigen Aufprall in eine Straßenböschung geschleudert und starb später im Krankenhaus. Ihr 60 Jahre alter Mann erlitt schwere, der Autofahrer leichte Verletzungen. Auch die beiden Hunde des Ehepaars starben noch am Unfallort. (dpa/lby)