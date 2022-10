Nach Disco-Besuch Zähne ausgeschlagen

Ein 23-Jähriger ist am Sonntag in einer Disco in Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf zusammengeschlagen worden.

Zuerst wurde der junge Mann von einem 21-Jährigen beleidigt. Unmittelbar danach erhielt er von einem Unbekannten einen Schlag auf den Hinterkopf und ging zu Boden. Er wurde dann von dem 21-Jährigen sowie vier weiteren Tätern massiv getreten und geschlagen. Danach flüchteten die Schläger mit einem Auto.

Das Opfer erlitt eine Platzwunde und Prellungen und verlor zwei Zähne. Die Polizei Nabburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.