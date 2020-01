Der Kader der Blue Devils Weiden wächst weiter. Der tschechische Stürmer Tomáš Knotek verstärkt ab sofort das Team von Trainer Ken Latta.

Damit stehen nun drei Kontingentspieler im Kader. Knotek spielte in Kanada, in Tschechiens höchster Liga und zuletzt in der DEL2 für die Eispiraten Crimmitschau. Der 30-Jährige soll im Offensivspiel der Blue Devils Akzente setzen, um das Ziel, die Teilnahme an den Playoffs, noch zu erreichen.