Oberpfälzer verschenkt Corona-Roller

Maik Rottmann von KfZ Rottmann in Irchenrieth richtet gerade einen alten Pegasus Corona her.

Den Roller hat er geschenkt bekommen. Eigentlich wollte er ihn herrichten und verkaufen. Dann hat er sich jedoch dafür entschieden, den fertigen Roller zu verschenken und das Herrichten zu einem Mitmach-Projekt zu machen. Über seine Facebookseite und seinen YouTube-Kanal können Sie ihm über die Schulter schauen und mitentscheiden, was mit dem Roller passieren soll. Am Ende soll der Roller an eine(n) Auszubildende(n) verschenkt werden, der/die sonst nicht ohne weiteres zur Ausbildungsstelle gelangen würde.

Hier können Sie das Projekt mitverfolgen.