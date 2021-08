Wo ist der schönste Biergarten der Oberpfalz?

Wir in der Oberpfalz haben es ja wirklich gut – Fast jedes Dorf bei uns hat ein Wirtshaus und fast jedes Wirtshaus hat auch einen Biergarten.

Und wer liebt es nicht am Wochenende oder einfach mal am Abend ein Stündchen oder zwei in den Biergarten zu radeln zum Brotzeit zu machen. Die Internetseite Oberpfalz.de sucht auch heuer wieder den schönsten Biergarten der Oberpfalz. Da können sie noch bis Mittwoch (04.08.) abstimmen.

Allerdings haben die da gerade mal eine Handvoll aufgezählt. Da gibt’s doch so viele mehr. Wo trinken sie denn am liebsten ihre Biergarten-Halbe – wo is der Wurstsalat am Besten, oder die Kastanienbäume am größten? Verraten Sie uns Ihren Geheimtipp entweder auf unserer Facebook-Seite, auf unserem Instagram-Kanal oder Whatsapp unter der Nummer 0177-3691330.