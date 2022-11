Online-Umfrage für Amberger Bürger

Alle Amberger Bürger sind aufgerufen jetzt noch schnell mitzumachen bei der Onlineumfrage „Impulse für die Altstadt“. Sie läuft noch bis 30. November.

Eingebracht werden können Erfahrungen, Ideen oder Verbesserungswünsche, die dann in die zukünftige Konzeption der Amberger Altstadt als Sanierungsgebiet mit einfließen. Die Befragung ist online abrufbar und in kurzer Zeit zu beantworten. Persönliche Daten werden nicht abgefragt und die Antworten sind anonym. Wer die Fragen analog beantworten will, kann sich den Fragebogen ausgedruckt bei der Bürgerinfo abholen.

Hier der Link zur Umfrage:

https://easy-feedback.de/amberg-altstadt-sanierungsziele/1512505/s3mExS