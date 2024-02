Plötzlicher Fahrspurwechsel führt zu Verkehrsunfall

Weil ein vorausfahrendes Auto plötzlich die Fahrspur wechselte, hat ein Jugendlicher am Freitag die Kontrolle über seinen Roller verloren.

Der 15-Jährige war um die Mittagszeit auf der Neuen Amberger Straße in Schwarzenfeld unterwegs. Ein vor ihm fahrender Autofahrer wechselte auf die Abbiegespur, entschied sich dann aber plötzlich um und zog unvermittelt zurück. Dabei übersah er den 15-Jährigen auf seinem Roller. Der Jugendliche musste stark abbremsen und stürzte. Seinen Kopf stieß er sich an einem weiteren Auto, das gerade aus einem Parkplatz in die Straße einbog. Glücklicherweise wurde der Teenager nur leicht verletzt und konnte ambulant versorgt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässigkeit im Straßenverkehr eingeleitet.