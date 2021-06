Drauß vom Walde komm ich her – so oder so ähnlichen hätten sich unsere beiden Frühstücksgäste im heutigen Ramasuri Frühschoppen vorstellen können. Denn tatsächlich waren Tanja Raith und ihr Ehemann (und auch ihr kongenialer Musikpartner) Blaimer aus dem bayrischen Wald angereist um mit Frühschoppenmoderator Jürgen Meyer zu frühstücken und über Gott und die Welt zu plaudern. Zum Nachlesen gibt’s das Ganze wie immer auf unserer Frühschoppenseite.