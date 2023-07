Ramasuri und Radio Galaxy wachsen kräftig

Radio Ramasuri konnte bei der diesjährigen Funkanalyse Bayern abermals zulegen. Der Radiosender für die Oberpfalz steigert seine Hörerzahlen im weitesten Hörerkreis (WHK) 219.000 auf jetzt 233.000 Hörer. Die gut 6 Prozent Zuwachs verteilen sich auf alle Altersstufen nahezu gleich. Noch beachtlicher ist hingegen ist der Anstieg in der Durchschnittsstunde. Hier kletterte der Wert auf 20.000 Menschen in der Oberpfalz. Der größte Zuwachs liegt hier in der Zielgruppe 30 – 49 Jahre.

Sehr gute Noten vergeben die Ramasuri-Hörer erneut für das Programm und für die Themenauswahl. Ramasuri ist und bleibt Spitzenreiter bei der regionalen Berichterstattung. Fast alle Stammhörer fühlen sich bei ihrem Sender gut und sehr gut über Wichtiges aus ihrer Heimat informiert. Zulegen konnte der Sender auch noch einmal deutlich bei den Bewertungen für die Musikauswahl. Im WHK

gingen zudem die Werte für die Themenauswahl und die Qualität auf regionaler, wie auch nationaler Ebene nach oben. Auch steht die Oberpfalz sehr gerne mit der Morgensendung „Muntermacher“ und den Moderatoren auf, denn auch hier stiegen die positiven Bewertungen spürbar.

Die Tabellen zeigen einige interessante Trends. Zum Beispiel hat Radio Ramasuri bei den Aspekten „bringen Meldungen und Beiträge in hoher Qualität“, „hört man gerne die Morgensendung“ und „findet man Morgen-Moderator/in besonders gut“ sowohl bei den WHK als auch bei den Stammhörern zugelegt. Das deutet darauf hin, dass das Radio seine Qualität und seinen Unterhaltungswert verbessert hat.

Auch Radio Galaxy Amberg/Weiden bleibt in der Erfolgsspur. Der Sender konnte seine WHK deutlich verbessern, von 96.000 auf jetzt 130.000 Hörer. Die Tagesreichweite (Mo.-Fr.) steigt dabei auf 28.000 Personen.

Insgesamt hören damit 363.000 Menschen (WHK) eines der beiden Programme, die in Weiden, für die gesamte Oberpfalz gestaltet werden. Mit 25.000 Menschen in einer Durchschnittsstunde, sind das sogar nochmals mehr, als vor der Coronakrise. „Wir danken unseren Hörern fürs Einschalten,“ so Ramasuri und Galaxy Geschäftsführer Thomas Conrad. „Für unsere Werbekunden und unsere Hörer sind wir das verlässliche Medium aus unserer Heimat“, so Conrad weiter.

Auch Oberpfalz TV bleibt weiter an der Spitze der lokalen Fernsehsender Bayerns. Regelmäßig schalten 183.000 Zuschauer das Programm der Amberger Fernsehmacher ein. Täglich sind es 56.000 Zuschauer. Das sind rund 14% mehr als noch vor einem Jahr. „Es freut uns, dass unsere Zahlen nicht nur auf einem stabilen Niveau geblieben sind, sondern dass wir auch Zuwächse in den verschiedenen Kategorien bekommen haben. Das zeigt, dass Fernsehen im Allgemeinen und OTV im Speziellen immer noch relevant sind. Die Oberpfälzer sind treue Zuschauer und ihnen gilt unser Dank für die hervorragenden Zahlen in diesem Jahr!“, so OTV-Geschäftsführer Christoph Rolf.