Rettungswagen kollidiert mit Auto

Bei einer Einsatzfahrt des Rettungsdienstes in Schwandorf ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Mit Blaulicht und Martinshorn verließen zwei Notallsanitäter und ein Auszubildender im Rettungswagen das BRK-Gelände. Als sie von dort in die Regensburger Straße einbiegen wollten, krachte der Rettungswagen in das Auto einer 22-Jährigen. Die Autofahrerin sowie der Auszubildende aus dem Rettungswagen wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.