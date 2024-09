Sachbeschädigung in Regensburg: 36 Fahrzeuge beschädigt

Am Dienstag wurden im Kasernenviertel in Regensburg insgesamt 36 Fahrzeuge beschädigt. Eine Anwohnerin der von-Seeckt-Straße meldete, dass ihre 46-jährige Nachbarin angedroht hatte, Fahrzeuge zu zerkratzen.

Die Zeugin beobachtete, wie die Frau mehrere Fahrzeuge beschädigte und verständigte die Polizei. Zwei Stunden später ging eine weitere Meldung über eine Frau ein, die in der Schwabenstraße mehrere Autos demolierte. Zeugen hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Es handelte sich um die gleiche Frau, die zuvor in der von-Seeckt-Straße zugeschlagen hatte. Sie landete in einer psychiatrischen Fachklinik.

Gegen die Tatverdächtige wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.