Schmidmühlen: Kisten mit explosivem Inhalt gefunden

Explosiver Fund in Schmidmühlen im Landkreis Amberg-Sulzbach. Dort wurden am Donnerstagnachmittag in einem Gemeinde-Grundstück drei Munitionskisten aufgefunden. Der Inhalt: Handgranatenzünder, Munition und fast 3 Kilogramm Schwarzpulver.

Vermutlich stammen einige der Gegenstände vom nahegelegenen Truppenübungsplatz Hohenfels. Spezialisten des Landeskriminalamtes rückten an und transportierten die gefährlichen Gegenstände ab. Woher die Blechkisten stammen, müssen die weiteren Untersuchungen zeigen. Ermittelt wird derzeit wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontroll- und das Sprengstoffgesetz.