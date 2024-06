Sommerserenaden 2024 in Weiden

Am Sonntag um 16 Uhr starten in Weiden die Sommerserenaden. Eröffnet wird die diesjährige Saison mit Peter Wittmann und dem Ballhausorchester. Das heißt, die Besucher werden in die schillernde Welt des Schlagers und Chansons der Zwanziger Jahre entführt.

Insgesamt 16 Musik- und Tanzveranstaltungen werden in den kommenden Wochen wieder tausende Besucher in den Max-Reger-Park ziehen. Ob Oldies, Country, Volksmusik, Rock, Schlager oder Ballett – da ist für jeden was dabei. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.