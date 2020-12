Blue Devils erneut ohne Punkte

Ersatzgeschwächt und dennoch teuer verkauft, aber am Ende stand man doch mit leeren Händen da. Die Blue Devils Weiden verloren am Montagabend ihr Heimspiel gegen den Altmeister aus Riessersee denkbar knapp mit 5:6. „Bei besserer Chancenverwertung wäre mehr drin gewesen, aber auch defensiv dürfen wir nicht so viele Fehler machen“, so Devils-Trainer Ken Latta nach dem Spiel.

Im ersten Drittel lieferten die personell dezimierten Blue Devils (man musste auch gestern auf sechs Stammspieler verzichten) einen couragierten Auftritt und wäre da nicht das große Problem der Chancenverwertung, dann hätte man hier gut und gerne mit zwei Toren führen können. So stand es nach Treffern von Zawatsky (Weiden) und Soudek (Riessersee) 1:1.

Der Mittelabschnitt begann zunächst mit zwei Erfolgserlebnissen der Gäste, die nach Treffern von Maurer und Wachter auf 3:1 davonzogen. Doch die Weidner hielten weiterhin tapfer dagegen und dein Doppelpack von Marius Schmidt sorgte dafür, dass es mit einem 3:3 in die Kabinen ging.

Das letzte Drittel sollte also die Entscheidung bringen und hier waren es erneut die Gäste von der Zugspitze, die durch zwei Treffer durch Eckl und Vollmer auf 5:3 davonzogen. Devils-Konti Homjakovs konnte durch ein Tor in Baseball-Manier den Anschluss herstellen, doch Arkiomaa brachte die Oberbayern erneut mit zwei Toren in Front. Zu diesem Zeitpunkt hatte Devils-Coach Ken Latta den Weidner Goalie Lehr nach einer erneut unglücklichen Vorstellung zu Gunsten von Bätge getauscht, der momentan den etwas stabileren Eindruck vermittelt. Der Schlusspunkt war dann Nachwuchsspieler Oliver Arlt vorbehalten, der mit einem sehenswerten Treffer den Endstand von 5:6 herstellte. Was man den Devils an diesem Abend nicht absprechen konnte, war die tolle Moral und der kämpferische Einsatz den die Mannschaft aufs Eis brachte. Schade, dass dieser Auftritt nicht mit Punkten belohnt wurde.