Renitenter Randalierer in Regensburg

Mit einem renitenten Randalierer hatte die Regensburger Polizei am späten Freitagabend alle Hände voll zu tun. Der 40-Jährige pöbelte die Kassiererin einer Tankstelle an und fing an zu randalieren.

Bei Eintreffen der Polizei riss er sich das T-Shirt vom Leib und attackierte die Polizisten mit Schlägen und Tritten. Diese konnten ihn zu Boden bringen und fesseln. Dort leistete der Mann jedoch weiterhin Widerstand und schlug mehrfach seinen Kopf gegen den Boden. Aufgrund seines selbst- und fremdgefährdenden Verhaltens wurde er schließlich ins Bezirksklinikum Regensburg eingeliefert, wo ein Alkoholwert von knapp 2,4 Promille festgestellt wurde.

Den 40-Jährigen erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.