Tragischer Unfall – Fahrradfahrer rammt Obst pflückende Seniorin

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag bei einem tragischen Unfall im Landkreis Amberg-Sulzbach schwer verletzt worden.

Der 58-Jährige war Richtung Schmidmühlen unterwegs. Auf Höhe Brunnmühle rammte er eine 82-Jährige, die an ihrem Anwesen Pflaumen von einem Baum pflückte. Die Seniorin fiel zu Boden. Und auch der Biker stürzte auf die Fahrbahn – und zwar so schwer, dass er mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann ist mittlerweile außer Lebensgefahr, die 82-Jährige erlitt leichte Verletzungen.