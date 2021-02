Am Mittwoch wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Nittenau verletzt.

Am Nachmittag war eine 25-Jährige auf der Kreisstraße SAD1 bei Kaspeltshub mit dem Auto unterwegs. Sie kam glättebedingt von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Graben. Die Frau musste mit Spezialwerkzeug von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Sie kam dann aufgrund von Taubheitsgefühl in den Beinen in ein Krankenhaus.