Ungarische Sportler in Neustadt verabschiedet

Ungarische Special Olympics-Delegation in Neustadt/WN verabschiedet – Die Schirmherren fahren in die Bundeshauptstadt

„Viszlát és köszönöm szépen – auf Wiedersehen und vielen Dank!“ Mit einem weinenden und einem lachenden Auge haben sich am Donnerstagvormittag die 115 ungarischen Sportler*innen und ihre Trainer*innen, die seit Montag in der Stadt Weiden und im Landkreis Neustadt/WN zu Gast waren, Richtung Special Olympics World Games in Berlin verabschiedet. Weinend deswegen, weil sie während ihres Host Town-Aufenthaltes in der nördlichen Oberpfalz viele Freundschaften geknüpft und viel erlebt haben. Und lachend deswegen, weil es nun endlich zu den ersehnten Wettkämpfen in die Bundeshauptstadt geht.

Was bleibt zurück? Sicherlich viele Emotionen, interessante Begegnungen und glückliche Menschen – was die erste Bilanz von Weidens Alt-Oberbürgermeister und Schirmherrn Kurt Seggewiß unterstreicht: „Unser Programm war aller Ehren wert. Damit brauchen wir uns keinesfalls zu verstecken. Wir haben die letzten drei Tage ein deutliches Zeichen für die Inklusion gesetzt.“

In der Tat, wie Orsolya Karpati, die Leiterin der ungarischen Abordnung bestätigt: „Die Umgebung und die Landschaft sowie die Herzlichkeit der Menschen hier hat uns berührt. In wenigen Tagen haben wir Freundschaften geknüpft, die künftig Bestand haben sollen“, sagte sie. Im Namen ihres Teams verspricht sie, dass ihre Athletinnen und Athleten in jedem Wettkampf ihr Bestes geben werden. (lst)