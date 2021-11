Vermehrte Kontrollen in der Oberpfalz

Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens wird die Polizei in der Oberpfalz vermehrt Kontrollen durchführen.

Vor allem die Einhaltung der 2G- oder 3G-Regeln in Clubs, Bars und der Gastronomie werden überwacht. Das erfolgt zum einen gezielt an bekannten Schwerpunkten, aber auch aufgrund von Hinweisen. Gewerbetreibende und Gäste müssen also jederzeit mit Kontrollen rechnen.

Diese sind nicht auf Städte beschränkt, sondern werden auch im ländlichen Bereich durchgeführt und gelten natürlich auch z.B. für Sport- und Kulturveranstaltungen.