Nacht der offenen Gotteshäuser in Amberg Heute findet die vierte „Nacht der offenen Gotteshäuser“ statt. In der Stadt …

Meilenstein der Hochschulentwicklung: OTH Amberg-Weiden erhält Promotionsrecht Es ist ein weiterer Höhepunkt in der Entwicklung der Ostbayerischen …

Förderscheck für das Klinikum St. Marien in Amberg Bayerns Gesundheitsminister Holetschek übergibt am Sonntag einen symbolischen …

55-jähriger Amberger tot aufgefunden Ein Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in Amberg tot aufgefunden worden. Eine …

22-Jähriger gerät von Autobahn ab – und verunglückt tödlich Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagabend auf der Autobahn 6 in …

Fotos: Bernhard Frank, Stadt Amberg