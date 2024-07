Die seit Freitagabend vermisste 77-jährige Frau aus Weiden ist wieder da.

Die Seniorin konnte aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung heute am späten Vormittag wiedererkannt und wohlbehalten in Kohlberg angetroffen werden. Sie wurde zurück nach Weiden gebracht und in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben. Ein herzlicher Dank ergeht an die Bevölkerung für die Mithilfe.