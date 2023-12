Vorsichtiger Rentner überführt Callcenter-Betrüger

Ein vorsichtiger Rentner aus Cham hat am Dienstag einen Callcenter-Betrüger überführt.

Dem 75-Jährigen wurde am Telefon vorgegaukelt, dass seine Tochter einen Unfall verursacht habe und eine hohe Kaution für ihre Freilassung brauche. Der Anrufer forderte mehrere tausend Euro, die der Senior in einer Asservatenkammer hinterlegen sollte. Der Mann hob das Geld ab, wollte aber vor der Übergabe noch bei der Polizei nachfragen. Dort wurde er aufgeklärt, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Die Polizei konnte den Geldabholer am Übergabeort festnehmen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.