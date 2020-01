Zahnlose Devils gehen unter

Oberpfalzderby, Weiden gegen Regensburg – normalerweise ein Spiel in dem die Emotionen hoch kochen, so aber nicht am Sonntagabend in der Hans-Schröpf-Arena. Ersatzgeschwächte Weidner verloren nach einer kraftlosen Vorstellung vor 1250 Zuschauern mit 2:11 gegen die Eisbären Regensburg und bleiben somit auf dem letzten Platz der Meisterrunde der Oberliga Süd.

Der Spielverlauf im ersten Drittel ist schnell erzählt. 7 Minuten hielten die Devils gut mit, dann nahm das Unheil seinen Lauf. Zwei mal Schwamberger und je einmal Tippman, Keresztury und Divis schraubten das Ergebnis im ersten Drittel auf 0:5 aus Weidner Sicht. Ein absolut desolater Auftritt der Blue Devils ab der siebten Minute.

Im zweiten Spielabschnitt ließen es die Gäste aus der Donaustadt ruhiger angehen. Nach dem zwischenzeitlichen 1:5 durch Tomas Rubes erhöhten Divis und erneut Schwamberger auf 1:7. So ging es dann auch in die Kabinen.

Im letzten Drittel dann die endgültige Blamage, als es sogar zweistellig wurde. Gajovsky, Keresztury und Sauer stellten auf 1:10 für die Domstädter, bevor Clayton das zweite Tor der Weidner erzielen konnte. Der starke Schwamberger stellte dann mit seinem vierten Tor den 2:11 Endstand her. Ein blamabler Auftritt und ein Abend, der als Fazit ein Waldowsky-Interview verdient gehabt hätte.