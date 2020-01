Mann klaut teure Gesichtscreme

Ein Ladendieb hatte es am Donnerstag in Sulzbach-Rosenberg auf eine hochwertige Gesichtscreme abgesehen.

In einem Drogeriemarkt an der Rosenberger Straße mopste er die Creme im Wert von 100 Euro. Eine Angestellte wollte ihn noch aufhalten, der Mann gab aber Fersengeld. Ob er die Faltencreme bereits selbst braucht oder ob er auf der Suche nach einem Geschenk war, ist noch unklar. Eine Beschreibung des Ladendiebs gibt es auf ramasuri.de. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Sulzbach-Rosenberg entgegen.

