Amberger Luftmuseum feiert 16. Geburtstag

Das Amberger Luftmuseum wird 16 Jahre alt und feiert den Geburtstag gebührend am Sonntag mit einem standesgemäßen Luftboottreffen und anschließendem Museumsfest.

Jeder kann mitmachen beim gemeinsamen Schippern auf der Vils, ob mit Boot, Luftmatratze, Einhorn oder Schwan; in den vergangenen Jahren kam sogar ein selbstgebautes Boot aus Tetra-Paks zum Einsatz. Die Luftbootfahrenden starten um 14 Uhr an der Vils. Gemeinsam wird durch die Innenstadt bis zur Schiffgasse am Luftmuseum gepaddelt. Je langsamer, desto besser.

Am Luftmuseum wartet dann ab ca. 14.30 Uhr ein buntes Luftmuseums-Fest auf alle Kapitäne und anderen Gäste.