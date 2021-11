Anmeldungen zum Jungsflohmarkt in Amberg laufen

Im Jugendzentrum Klärwerk in Amberg gibt es am Samstag, den 20. November, zum zweiten Mal einen „Jungsflohmarkt“. Er richtet sich an alle Jungs und junge Männer von 11 bis 18 Jahren.

Und da ist für jeden was dabei, egal ob man als Verkäufer intaktes Game-Zubehör, gut erhaltene Sportausrüstung oder alte Lieblingskleidungsstücke verkaufen oder einfach also Besucher vorbeischauen möchte. Wer etwas verkaufen möchte, kann sich bis zum 16. November per Mail anmelden. Die Standgebühr beträgt 4 Euro.

Weitere Infos dazu: www.juz.amberg.de/veranstaltungen/aktuell