Ein Arbeiter ist am Montag auf einem Firmengelände in Pfreimd im Kreis Schwandorf schwer verletzt worden.

Der 32-Jährige führte mit einem elektrischen Hubwagen Ladetätigkeiten aus. Aus Unachtsamkeit stürzte er mit dem Hubwagen von der 1,2 Meter hohen Laderampe. Dabei verletzte sich der Mann an der Wirbelsäule und am Kopf. Glücklicherweise landete der ca. 500 kg schwere Wagen nicht auf dem Arbeiter. Ein Rettungswagen brachte das Unfallopfer in ein Krankenhaus.