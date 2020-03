Blue Devils verabschieden sich mit Erfolgserlebnis

Am Freitagabend trafen die Blue Devils Weiden in der heimischen Hans-Schröpf-Arena auf den EC Peiting. Während die Gäste sich schon sicher für die Playoffs qualifiziert hatten, verspielten die Weidner am letzten Woche die letzte Chance um noch auf den Playoff-Zug aufzuspringen. Dennoch wollte man sich mit einer guten Leistung vom Heimpublikum verabschieden, was mit einem 6:5 Sieg nach Penaltyschießen auch gelang.

Stark dezimierte Weidner (es fehlten acht Stammkräfte) wollten sich mit viel Kampfgeist verabschieden und so sah das Spiel im ersten Drittel dann auch aus. Peiting erspielte sich einige Chancen, wovon eine genutzt wurde, und Weiden fand offensiv bis auf einen Pfostenschuss von Geisberger nicht statt. Kämpferisch konnte man der tapferen Truppe von Ken Latta keinerlei Vorwürfe machen.

Im zweiten Drittel war dann Tag des offenen

Tors in der Hans-Schröpf-Arena. Zunächst konnten die Blue Devils in Überzahl durch Geisberger ausgleichen, ehe sie nur zwei Minuten später durch Bitomsky sogar in Führung gingen. Wiederum nur zwei Minuten später erzielte Paul Wolf gar das dritte Tor für die Weidner. Doch auch die Gäste aus Oberbayern wollten mitmachen beim munteren Scheibenschießen und so konnten sie das Spiel durch einen Überzahltreffer und ein weiteres schön heraus gespieltes Tor wieder ausgleichen. Dann war aber wie so oft in dieser Saison wieder „Rubes-Time“ und der Weidner Topscorer vollendete einen sehenswerten Alleingang zur erneuten Weidner Führung. So ging es mit einem 4:3 ein letztes Mal in dieser Saison in die heimischen Kabinen.

Im letzten Drittel konnten die Blue Devils zunächst durch Bitomsky mit 5:3 in Führung gehen, ehe die Gäste bei doppelter Überzahl verkürzen konnten. Nur kurze Zeit später schafften die Peitinger sogar den Ausgleich und so ging es in die Verlängerung.

In dieser entschärfte Daniel Filimonow einen Penalty und rettete die Weidner ins Penaltyschießen. Und auch hier ließ sich der Weidner Goalie von keinem der vier Peitinger Schützen überwinden, während auf Weidner Seite Tomas Rubes seinen zweiten Versuch nutzen konnte und somit seiner Mannschaft den Zusatzpunkt sicherte. Ein toller Abschluss einer durchwachsenen Saison.