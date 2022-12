Blue Devils Weiden kooperieren mit den Nürnberg Ice Tigers

Die Blue Devils Weiden kooperieren ab sofort mit den Nürnberg Ice Tigers. Für beide Klubs stellt die Kooperation eine Win-Win-Situation dar.

Denn zum einen können sich junge Spieler der Ice Tigers in Weiden weiterentwickeln und zum anderen bekommen die Weidener mehr Tiefe in ihren Kader. Bereits in der Vergangenheit gab es Verbindungen zwischen dem Oberligisten und dem DEL-Klub. Zuletzt in der Saison 2017/18, als Nürnbergs Goalie Josef Lala mit einer Förderlizenz ausgestattet wurde und 16 Partien für die Blue Devils absolvierte. Fünf Jahre später erhält nun Ice Tigers Stürmer Lukas Ribarik ab sofort eine Spielberechtigung für die Blue Devils.