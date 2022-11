Der erste Advent steht bei den Blue Devils Weiden ganz im Zeichen der Familien.

Zum Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators am Sonntag (27.11.) steigt ab 13:30 Uhr der „Blue Devils Family Day“ mit einem bunten Programm. Spielbeginn in der Hans-Schröpf-Arena ist dann um 15:00 Uhr. Die Eintrittspreise sind an diesem Tag stark reduziert. Der Eintritt für Kinder bis einschließlich 12 Jahren ist sogar frei.