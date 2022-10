Einbruch in Sportgeschäft in Wunsiedel

Die Kripo Hof ist auf der Suche nach Einbrechern, die sich in der Nacht auf Freitag Zutritt in ein Sportgeschäft in Wunsiedel verschafft haben.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Flüchtigen über den Mitarbeitereingang in das Geschäft in der Egerstraße. Dort bedienten sie sich am Sortiment und hatten es auf Sportartikel, Bekleidung und Freizeitwaren abgesehen. Bei Ladenöffnung am nächsten Morgen fehlten insgesamt Waren im niedrigen fünftstelligen Wert. Hinweise zu dem Fall nimmt die Kripo Hof entgegen. (Tel.: 09281/7040)