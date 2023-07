Gefährliche Körperverletzung – Polizei veröffentlicht Fotos

Nach einem Angriff auf einen 23-Jährigen im Februar in Regensburg fahndet die Polizei jetzt mit Fotos nach den beiden mutmaßlichen Tätern.

Am 4. Februar 2023, gegen 02:15 Uhr, wurde der 31-Jährige Regensburger in der Roten-Hahnen-Gasse von zwei Unbekannten attackiert. Zunächst schlug einer der Täter dem Mann ins Gesicht. Danach wurde er von dem Zweiten so gegen die Beine geschlagen, dass er zu Boden stürzte. Anschließend traten beide Männer mehrfach gegen den am Boden liegenden Mann. Das Opfer zog sich dabei leichte Verletzungen am Kopf zu.

Ein Zeuge konnte die mutmaßlichen Täter fotografieren. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2001.