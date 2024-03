Mann wird von drei Männern geschlagen und schwer verletzt

Foto: Maclatz / pixelio.de

Mann an Bushaltestelle attackiert: Drei Männer in U-Haft Mehrere junge Männer sollen in der Oberpfalz einen 32-Jährigen verprügelt …

Foto: Rike, pixelio.de

Polizist bei versuchter Festnahme in Regensburg schwer verletzt Ein Polizist ist bei einer versuchten Festnahme in der Oberpfalz so schwer …

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com

Regensburg: Streit mit Messer und Gabel Ein Streit eines kürzlich getrennten Paares mit Messer und Gabel hat in …

Klima-Demonstration von Fridays for Future auf dem Hamburger Gänsemarkt. Foto: Georg Wendt/Archiv

Klimaaktivisten protestieren in Regensburg und München Klimaaktivisten um die Gruppe Letzte Generation haben am Samstag in …

Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de

Diebe im Kreis Regensburg auf Tour In der Nacht zum Mittwoch waren Diebe im Kreis Regensburg auf Tour. Eine …

Symbolfoto: Mauricio Mascaro, pexels.com