Offene Haftbefehle: Polizei erwischt Gesuchte bei Verkehrskontrolle

Zwei gleich mit mehreren Haftbefehlen gesuchte Menschen hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz erwischt. Als Polizisten am Donnerstag auf einem Parkplatz bei Pentling (Landkreis Regensburg) ein Auto mit fünf Insassen überprüften, stellten sie fest, dass auf den 31 Jahre alten Beifahrer sechs Haftbefehle ausgestellt sind, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte.

Der Mann wurde unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls sowie mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Auf die 30 Jahre alte Fahrerin waren ebenfalls drei Haftbefehle unter anderem wegen Diebstahls ausgestellt. Die Frau konnte die Haft durch eine Zahlung noch abwenden. Für ihren Beifahrer galt das nicht. Nach einem Termin bei einem Haftrichter wurde er in die Justizvollzugsanstalt Regensburg gebracht. (dpa/lby)