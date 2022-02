© Foto: Lea Sommer

Fang ich jetzt mit dem Besteck von Innen nach Außen an? Wie sage ich der Kellnerin, dass mein Bier leer ist und wie läuft ein Geschäftsessen ab, ohne dass ich mich vor den anderen blamiere?

Damit Sie beim nächsten Essen wissen worauf es ankommt, gibt es am 07. März 2022 um 18 Uhr den Kurs „Restaurant Knigge in charmanter Runde“ vom Kultur- und Begegnungszentrum Waldsassen. Dort wird Ihnen alles rund um die Restaurantknigge in der Praxis, mithilfe eines 4-Gang-Menüs in der Altmugler Sonne in Bad Neualbenreuth von Silvia Lemberger, beigebracht. Anmelden können Sie sich hier beim KUBZ Waldsassen bis zum 25.02.2022.