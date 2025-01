Satte Spende für das Hilfswerk Adventslicht

Durch einen eher glücklichen Zufall – weil sie eigentlich eine Jacke suchte – sind die Neustädter Künstlerin Maria Enslein und Renate Troidl in der Boutique Modemensch am Oberen Markt in Weiden aufeinandergetroffen und ins Plaudern gekommen.

Dabei ist die Idee entstanden, von Maria Enslein persönlich von Hand gezeichnete und kunstvoll im Detail gestaltete Grußkarten, Weihnachtskarten und Lesezeichen zugunsten des Hilfswerks Adventslicht Weiden beim jährlichen Weidener “Kunstgenuss bis Mitternacht” in der Boutique anzubieten. Die schönen Karten haben so viele Leute begeistert, dass es sie dann nicht nur am Kunstgenussabend, sondern auch in der Folgezeit zu kaufen gab.

Durch den ganzen Herbst und Advent bis hin zu Weihnachten sind dann so sage und schreibe stolze 1500 Euro für einen guten Zweck des Hilfswerks Adventslicht zusammengekommen. Der Erlös wurde nun an Frau Dr. Renate Freuding-Spintler als Spende für das Hilfswerk übergeben, die sich über den stattlichen Betrag sehr freute. Der Erlös wird der vom Hilfswerk Adventslicht Weiden unterstützten Aktion von Mittagessen für bedürftige Menschen im Winter zugutekommen.