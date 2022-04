Schwandorf sucht Künstler für Literatur-Tage

In Schwandorf wird es am 16. September zum ersten Mal die Veranstaltung „Schwandorfer Literat(o)ur“ geben. An mehreren besonderen und ungewöhnlichen Orten der Stadt werden bekannte Künstler der Kultur- und Literaturszene Oberpfalz auftreten. Aber auch neue, bisher unbekannte Talente sollen die Möglichkeit bekommen, sich zu präsentieren. Daher suchen die Veranstalter nun nach einem Newcomer, der bei der Schwandorfer Literat(o)ur auftreten möchte.

Bewerben können sich alle Oberpfälzer Künstler, die im Großbereich Literatur tätig sind – von Comedy über Kabarett bis hin zu Poetry Slam, Poesie und Gesang ist alles möglich – sowie ein circa halbstündiges Liveprogramm mit eigenem Material auf die Bühne bringen können und noch nicht unter einem Platten-, Buch- oder sonstigem Managementvertrag stehen. Der Auftritt wird selbstverständlich mit einer kleinen Gage entlohnt.

Interessierte Künstler, die diese Voraussetzungen erfüllen, sind dazu aufgerufen, sich mit allgemeinen Infos zur Person sowie einer Arbeits-, Hör- oder Leseprobe o.ä. per Mail an vhs@schwandorf.de zu bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 15.05.2022.