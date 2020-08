In Donaustauf im Landkreis Regensburg hat sich Freitagmittag ein schwerer Unfall ereignet.

In einer Rechtskurve geriet ein 65-jähriger Rollerfahrer zu weit nach links und streifte dabei die Fahrerseite eines entgegenkommenden Autos. Dadurch wurde der Mann so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.