Teuflisch guter Biergenuss – „Friedenfelser Devils Hell“

Auf teuflisch guten Biergenuss dürfen sich Bierkenner und Eishockeyfans ab sofort in und um Weiden freuen.

Als echte Überraschung und Neuheit in der Geschichte der Blue Devils Weiden bringt die Schlossbrauerei Friedenfels als langjähriger Partner der Weidener das sogenannte „Friedenfelser Devils Hell“ auf den Markt. Das eigens für die neue Bierkreation gestaltete Etikett bringt die Logos der Schlossbrauerei Friedenfels und der Blue Devils zusammen und ist ein weiterer Ausdruck der außergewöhnlichen Zusammenarbeit der beiden Partner. Die besondere Abfüllung ist ab sofort in Getränkemärkten im Großraum Weiden erhältlich. Von jedem verkauften Kasten geht 1 € an die Blue Devils.