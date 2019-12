32 Tiere aus einer Wohnung in Sulzbach-Rosenberg geholt

Das krankhafte Sammeln und Halten von Tieren ist bekannt unter dem Begriff „Animal Hoarding“. Mit so einem Fall hatte es die Polizei am Samstag in Sulzbach-Rosenberg zu tun.

Nachdem ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen war, kontrollierten Polizeibeamte ein Anwesen. Dabei stießen sie auf 32 Tiere, die in einem schlechten Allgemeinzustand waren. Neben 11 Hunden und sieben Katzen hielt die Besitzerin auch exotische Vögel und Reptilien, für die sie keine Besitzgenehmigungen hatte. Die Tiere wurden beschlagnahmt. Sie sind jetzt im Amberger Tierheim untergebracht. Gegen die Frau aus Sulzbach-Rosenberg wurde ein Strafverfahren eingeleitet.