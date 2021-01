Blue Devils völlig von der Rolle

Planlos und erfolglos – so lässt sich der schwache Auftritt der Blue Devils im Heimspiel gegen den EV Füssen beschreiben. Nach 60 Minuten zog der Eishockey-Oberligist aus Weiden mit 3:4 den Kürzeren gegen den Altmeister aus Oberbayern. Schlimmer als die Niederlage gegen die davor in elf Spielen sieglosen Gäste war allerdings der Auftritt der Weidner Mannschaft. Auch Trainer Ken Latta kritisierte nach dem Spiel die Leistung seiner Mannen. Am Sonntag treten die Weidner nun beim abgeschlagenen Tabellenletzten in Landsberg an – ein Spiel, das für die Blue Devils in der momentanen Verfassung alles andere als eine Pflichtaufgabe darstellt.