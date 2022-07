Blue Devils Weiden übernehmen Patenschaft für Schulprojekt

Die Blue Devils Weiden haben jetzt erneut die Patenschaft für das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ übernommen. Am Donnerstag waren die Blue Devils zu Gast an der Lobkowitz-Realschule in Neustadt an der Waldnaab, um dort im Rahmen des Sommerfests der Schule die Übernahme der Patenschaft zu erklären.

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ist ein bundesweites Aktionsbündnis, das sich gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt an Schulen wendet. Aufgrund des Schulmottos „Wir sind ein starkes Team“ lag es laut Lehrer Daniel Sommer auf der Hand, mit einem starken Team aus der Region, den Blue Devils Weiden, kooperieren zu wollen. Und auch Jürgen Rummrich, der sportliche Leiter der Blue Devils betonte, dass Fairplay, Teamgeist, Zusammenhalt und Vertrauen Werte seien, die sie leben und weitergeben wollen. Seit 2020 sind die Blue Devils bereits Projektpate der Pestalozzi-Mittelschule Weiden.